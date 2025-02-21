До 2030 года в Москве будет построена 31 станция метро

В Москве постоят 71,4 км линий метро и 31 станцию до 2030 года. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

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В 2024 году проложили больше 17 километров линий и построили восемь станций подземки. Открытие движения по новой Троицкой ветке и станции «Потапово» Сокольнической линии он назвал событием минувшего года. На данный момент строятся Рублево-Архангельская и Троицкая линии, станция «Достоевская» Кольцевой линии.

Ведутся подготовительные работы на Бирюлевской линии. Помимо этого, строители приступили к продлению Арбатско-Покровской ветки до новой конечной станции «Гольяново».

В столице также продолжается модернизация ж/д сети. В ближайшие три года планируется построить 265,5 километра дорог. Ранее Собянин назвал ключевые стройки Москвы на ближайшие два года.