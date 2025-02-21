В «Зарядье» открылась выставка к 95-летию Ильи Глазунова

В Паркинг Галерее парка «Зарядье» открылась выставка «Выпуск. История. Академия Глазунова. Живопись, ваяние и зодчество. Две эпохи на Мясницкой», иллюстрирующая две эпохи дома Юшкова — старинного особняка на углу Мясницкой улицы и Боброва переулка. Художественная жизнь в его стенах зародилась еще в начале 1840-х годов, когда Московское художественное общество арендовало здесь помещение для своего рисовального класса, а спустя полтора столетия, в 1987 году, Илья Глазунов основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Проект приурочен к 95-летию со дня рождения Ильи Глазунова.

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Выставку открыли руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, директор парка «Зарядье» Иван Демидов, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, художник Иван Глазунов.

— Выставка объединила работы из 25 музеев со всей России и охватывает почти два столетия истории знаменитого дома Юшкова. В нем обучают художников, скульпторов, архитекторов, начиная с XIX века. Благодаря этому проекту в одном выставочном пространстве можно увидеть картины Ильи Глазунова, Ивана Шишкина, Валентина Серова и других знаменитых выпускников Московского училища живописи, ваяния и зодчества, а также работы сегодняшних студентов академии, — рассказал Алексей Фурсин. — Парк «Зарядье» продолжает цикл выставок #ВЫПУСК, посвященный выпускникам московских арт-вузов и самим институтам. В новой главе цикла мы представляем одно из легендарных высших учебных заведений в области красоты, эстетики и духа — Российскую Академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а также работы преподавателей и выпускников Московского училища живописи, ваяния и зодчества (1843-1918). Передача традиции из поколения в поколение — важнейший механизм в академическом искусстве, и сейчас в Паркинг Галерее Зарядья можно видеть, как это процесс разворачивается на примере двух эпох, — отметил директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

Первый раздел выставки показывает работы знаменитых преподавателей и выпускников училища, в том числе Евграфа Сорокина, Иллариона Прянишникова, Ивана Шишкина, Константина Коровина, Валентина Серова, Михаила Нестерова, Василия Поленова, Леонида Пастернака, Исаака Левитана, Владимира и Александра Маковских, Абрама Архипова, Сергея Виноградова, Алексея Корина, Павла Трубецкого и Александра Матвеева, Владимира Суслова, а также Бориса Иогансона, учеником которого десятилетия спустя станет Илья Глазунов.

Во второй части экспозиции можно увидеть произведения самого Ильи Глазунова — живописные полотна из цикла «Поле Куликово» из собрания Тульского музейного объединения, а также эскизы к известным работам из собрания семьи. Также здесь представлены работы продолжателей художественной династии Ивана и Ольги Глазуновых, учеников Ильи Глазунова Павла Рыженко, Дмитрия Слепушкина и Владимира Штейна, выпускников и преподавателей академии разных лет — Андрея Коробцова, Михаила Филиппова, Юрия Савельева и других.