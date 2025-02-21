В «Зарядье» открылась выставка к 95-летию Ильи Глазунова

В Паркинг Галерее парка «Зарядье» открылась выставка «Выпуск. История. Академия Глазунова. Живопись, ваяние и зодчество. Две эпохи на Мясницкой», иллюстрирующая две эпохи дома Юшкова — старинного особняка на углу Мясницкой улицы и Боброва переулка. Художественная жизнь в его стенах зародилась еще в начале 1840-х годов, когда Московское художественное общество арендовало здесь помещение для своего рисовального класса, а спустя полтора столетия, в 1987 году, Илья Глазунов основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Проект приурочен к 95-летию со дня рождения Ильи Глазунова.

В «Зарядье» открылась выставка к 95-летию Ильи Глазунова
© Вечерняя Москва

Выставку открыли руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, директор парка «Зарядье» Иван Демидов, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, художник Иван Глазунов.

— Выставка объединила работы из 25 музеев со всей России и охватывает почти два столетия истории знаменитого дома Юшкова. В нем обучают художников, скульпторов, архитекторов, начиная с XIX века. Благодаря этому проекту в одном выставочном пространстве можно увидеть картины Ильи Глазунова, Ивана Шишкина, Валентина Серова и других знаменитых выпускников Московского училища живописи, ваяния и зодчества, а также работы сегодняшних студентов академии, — рассказал Алексей Фурсин. — Парк «Зарядье» продолжает цикл выставок #ВЫПУСК, посвященный выпускникам московских арт-вузов и самим институтам. В новой главе цикла мы представляем одно из легендарных высших учебных заведений в области красоты, эстетики и духа — Российскую Академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а также работы преподавателей и выпускников Московского училища живописи, ваяния и зодчества (1843-1918). Передача традиции из поколения в поколение — важнейший механизм в академическом искусстве, и сейчас в Паркинг Галерее Зарядья можно видеть, как это процесс разворачивается на примере двух эпох, — отметил директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

Первый раздел выставки показывает работы знаменитых преподавателей и выпускников училища, в том числе Евграфа Сорокина, Иллариона Прянишникова, Ивана Шишкина, Константина Коровина, Валентина Серова, Михаила Нестерова, Василия Поленова, Леонида Пастернака, Исаака Левитана, Владимира и Александра Маковских, Абрама Архипова, Сергея Виноградова, Алексея Корина, Павла Трубецкого и Александра Матвеева, Владимира Суслова, а также Бориса Иогансона, учеником которого десятилетия спустя станет Илья Глазунов.

Во второй части экспозиции можно увидеть произведения самого Ильи Глазунова — живописные полотна из цикла «Поле Куликово» из собрания Тульского музейного объединения, а также эскизы к известным работам из собрания семьи. Также здесь представлены работы продолжателей художественной династии Ивана и Ольги Глазуновых, учеников Ильи Глазунова Павла Рыженко, Дмитрия Слепушкина и Владимира Штейна, выпускников и преподавателей академии разных лет — Андрея Коробцова, Михаила Филиппова, Юрия Савельева и других.

Новости Москвы
Иван Глазунов
Илларион Прянишников
Леонид Пастернак
Андрей Коробцов
Александр Маковский
Владимир Штейн
Владимир Суслов
Василий Поленов
Павел Рыженко
Илья Глазунов
Иван Шишкин
Михаил Нестеров
Алексей Фурсин
Исаак Левитан
Юрий Савельев
Константин Коровин
Владимир Маковский
Михаил Филиппов
Иван Демидов
Сергей Виноградов
Валентин Серов
Александр Матвеев
Москва