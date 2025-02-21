В Москве завершилась акция «Зима с «Миллионом призов»

В столице завершилась акция «Зима с «Миллионом призов». Она проводилась в рамках самого масштабного проекта сезона «Зима в Москве». Участники электронных проектов столицы, таких как «Активный гражданин», «Город идей», «Электронный дом», «Наш город», «Город заданий» и другие, получили более 185 тысяч подарков и сувениров из эксклюзивных коллекций в павильонах «Миллион призов».

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Акция началась в ноябре прошлого года и предоставила горожанам возможность получить подарки. Для этого они должны были проявить активность в электронных проектах столицы в течение месяца. Те, кто набрал за это время более 400 городских баллов, могли оформить заказ на сувениры за ноль баллов. В их числе были праздничные сервировочные салфетки и деревянные елочные игрушки с символикой программы «Миллион призов».

Таким образом, горожане получили более 68 тысяч подарков.

Кроме того, жители столицы оформляли заказы на витрине сайта ag-vmeste.ru новогодних сувениров, используя городские баллы. Они получили теплые пледы, яркие чайные пары, тортницы, масленки и другие товары с красочным дизайном, которые позволили создать в доме атмосферу настоящего волшебства. Большой популярностью пользовались сувениры с изображением снегирей, в особенности шерстяные варежки и носки, наборы полотенец и фарфоровая посуда. В итоге более 118 тысяч сувениров нашли своих обладателей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Участники городской программы лояльности «Миллион призов» продолжают активно поддерживать бойцов специальной военной операции. В сотрудничестве с Народным фронтом под девизом «Все для победы!» на сайте программы организован сбор средств. Москвичи могут перевести от 500 до пяти тысяч городских баллов неограниченное количество раз. Один балл приравнивается к одному рублю.