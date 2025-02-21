«Активные граждане» выберут название конкурса для будущих руководителей театра

В конкурсе по формированию кадрового резерва в столичных театрах участвуют молодые профессионалы, режиссеры и театральные управленцы со всех уголков страны.

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В проекте «Активный гражданин» началось голосование по выбору нового названия для всероссийского кадрового конкурса Департамента культуры Москвы Из победителей проекта сформируют кадровый резерв столичных театров.

«По итогам предварительного анализа поступивших заявок мы видим, что в конкурсе решили принять участие немало профессионалов высокого уровня со всей страны. У многих из них за плечами солидный опыт работы в сфере культуры и искусства, собственные реализованные проекты, достижения и награды. Поэтому мы приняли решение изменить название конкурса, которое сегодня не соответствует уровню многих его участников», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Участникам голосования предлагают выбрать одно из пяти названий, которое будет соответствовать масштабам и статусу мероприятия. Среди вариантов — «Таланты», «Мастера», «Академия», «Амплуа», «Авансцена». Кроме того, можно доверить выбор специалистам.

Голосование подготовлено проектом «Активный гражданин» совместно с Департаментом культуры города Москвы.

Во Всероссийском открытом конкурсе по формированию кадрового резерва в столичных театрах участвуют молодые профессионалы, режиссеры и театральные управленцы. На данный момент завершился этап подачи заявок. Всего поступило около 400 анкет из 46 регионов России.

Экспертный совет рассмотрит заявки и отберет лучших претендентов, которые пройдут в следующий этап. Участников конкурса ждут стажировки в московских театрах, где они смогут раскрыть свой потенциал, реализовать себя в работе с опытными наставниками и подготовить творческие проекты. Конкурсанты также смогут пройти программу повышения квалификации на базе профильных вузов. В июне по итогам защиты проектов экспертный совет выберет победителей, которых зачислят в кадровый резерв столичных театров.

Проект «Активный гражданин» работает в столице с 2014 года. За это время к нему присоединились свыше семи миллионов человек, которые поучаствовали более чем в семи тысячах голосований. Ежемесячно в городе реализуется 30–40 решений, принятых москвичами. Проект развивают «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного Правительства Москвы, в том числе предоставление социально значимых услуг и сервисов в электронной форме, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление».