Началось строительство жилого комплекса на 472 квартиры в Замоскворечье

В столичном районе Замоскворечье началось строительство жилого комплекса, состоящего из трех корпусов на 472 квартиры. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

«Комитет получил от застройщика извещение о начале строительно-монтажных работ на площадке жилого комплекса, состоящего из трех корпусов переменной этажности на 472 квартиры и одноэтажного здания фитнес-центра. На данный момент ведутся работы по устройству ограждения котлована», – приводятся в материале слова председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.

Как уточняется, проект реализуется по адресу: ул. Большая Татарская, вл. 35 (ЦАО). Общая площадь проекта составит почти 121 тыс. кв. м. На подземном уровне обустроят двухуровневый паркинг на 679 машиномест и 183 кладовых. Рядом построят одноэтажное здание физкультурно-оздоровительного комплекса для будущих жильцов площадью 1,8 тыс. кв. м. В нем разместят фитнес, бассейн и СПА-зону с сауной и хаммамом.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется качеству жилых объектов. Инспекторы Мосгосстройнадзора уже провели первую выездную проверку, в ходе которой оценили организацию строительной площадки, подъездных дорог и мест хранения стройматериалов, а также установку ограждений и культуру производства», – добавил Слободчиков.

Отмечается, что жилой комплекс займет земельный участок площадью 2,3 га. Достроить комплекс планируется в 2028 году. Во внутреннем дворе появится площадь с фонтанами и арт-объектами, детские и спортивные площадки.