Пять нежилых помещений выставили на торги в Северном районе столицы

У предпринимателей есть возможность приобрести пять коммерческих объектов площадью от 151 до 250,9 квадратного метра в Северном районе Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

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Он добавил, что власти Москвы регулярно предлагают бизнесу новые коммерческие помещения. В частности, объекты свободного назначения, расположенные на первых этажах новостроек, стабильно востребованы среди предпринимателей.

— Сейчас на Инвестиционном портале Москвы доступны пять таких помещений в Северном районе. Победители торгов смогут открыть в них магазин, аптеку, кафе и другие предприятия сферы услуг. Открытые аукционы состоятся в период с 12 марта по 23 апреля, — сообщил Пуртов.

Все пять объектов расположены на Долгопрудной аллее и подключены к основным коммуникациям — электричеству, водоснабжению и канализации. Также у всех есть отдельный вход. Заявочные кампании продлятся до 4 марта и 15 апреля в зависимости от выбранного помещения.

Кирилл Пуртов сообщил, что коммерческое помещение для аренды в Даниловском районе, расположенное под одним из пролетов Автозаводского моста, выставили на аукцион. Помещение расположено на Третьем транспортном кольце и имеет удобный подъезд, что обеспечит большой поток клиентов.