Системы электроснабжения обновят в 414 домах Москвы

В этом году системы электроснабжения в рамках капитального ремонта обновят в 414 домах Москвы. Об этом сообщается в телегам-канале комплекса городского хозяйства столицы.

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Как уточнили в ведомстве, в рамках работ в домах будут проложены новые кабель-каналы, установлены лотки на чердаках и в подвалах, протянуты новые силовые кабели с разводкой по межэтажным щиткам. Кроме того, специалисты заменят установленные на этажах щитки, вводно-распределительные устройства, электрические сети для питания лифтов и оборудование для работы инженерных систем.

Работы по замене электроснабжения предполагают также установку энергосберегающих светильников с датчиками движения и замену выключателей в технических помещениях и местах общего пользования. Вместе с тем в каждом многоквартирном доме установят аварийную группу освещения, которая работает даже при отключении электричества во всем здании. Для этого в приборы монтируют аккумуляторы, поддерживающие автономную работу около шести часов, объяснили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Ранее сообщалось, что в домах Москвы в рамках капитального ремонта заменят около 3,9 тысячи систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Московская программа капитального ремонта является одной из самых масштабных не только в России, но и в мире. Она предусматривает замену инженерных систем в почти 30 тысячах домов.

Между тем в столице заменили около 48 тысяч лифтов в рамках программы капремонта с 2011 года. Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности. Кроме того, оно требует регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.