Названа средняя ожидаемая продолжительность жизни москвича

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она также добавила, что число долгожителей старше 90 лет в столице достигло 58 тысяч человек, цитирует ее агентство новостей «Москва».

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Москвичей старше 80 лет, по ее словам, на данный момент насчитывается 412 тысяч.

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«К тому же на сегодняшний день свыше тысячи москвичей отметили 100-летний юбилей. (…) Мы надеемся, что в скором времени [средняя продолжительность жизни в Москве] дойдет до 100 лет», — сказала заммэра.

В 2023 году средняя продолжительность жизни в Москве составляла более 75 лет. Об этом заявлял министр здравоохранения России Михаил Мурашко.