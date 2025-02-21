Парк Горького приглашает покататься на ледовых велосипедах

Прокатиться на оригинальном транспорте могут все желающие в возрасте от 14 лет.

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В этом сезоне в Парке Горького можно будет покататься на ледовых велосипедах с электродвигателем — айс-чопперах. Такая возможность появится у всех желающих с 21 февраля.

Для айс-чопперов оборудована отдельная площадка рядом с основным катком. Попасть на нее можно через павильон проката № 6, расположенный недалеко от музея современного искусства «Гараж».

Сеанс длится 15 минут, площадка работает ежедневно с 10:00 до 23:00, кроме понедельника, технический перерыв с 15:00 до 17:00. На ней можно взять в аренду шлем, защиту и перчатки.

Айс-чопперы развивают скорость до 25 километров в час. Они просты в управлении: по правую руку располагается газ и тормоз. Прокатиться на оригинальном транспорте можно посетителям в возрасте от 14 лет. Подростки с 14 до 18 лет могут воспользоваться услугой с письменного разрешения родителей.

Участникам заездов рекомендуется быть в спортивной форме и провести перед сеансом разминку. На ледовой площадке работают инструкторы, которые регулируют движение и следят за соблюдением правил безопасности. Первые два круга следует проезжать не слишком быстро, чтобы понять тонкости управления. По окончании заезда, когда загорается красный сигнал светофора и подается сигнал флагом, необходимо замедлить движение и заехать на пит-стоп.

Забронировать услугу и приобрести билеты можно на сайте Парка Горького во вкладке «Каток».

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое до 28 февраля объединяет разнообразные мероприятия столицы. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, посмотреть ледовые представления, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.

Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций охватила весь город — открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично вплелись крупнейшие фестивали столицы: «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света» и многие другие. Всю информацию о проекте и мероприятиях зимнего сезона можно узнать в специальном разделе mos.ru.