Сергей Собянин заявил о планах построить 31 станцию метро до 2030 года

Будет проложен 71 км 400 м линий подземки. По словам мэра Москвы, к этому времени власти также собираются возвести пять электродепо.

«Продолжаем строить Рублёво-Архангельскую и Троицкую линии, станцию «Достоевская» Кольцевой линии, проектируем и ведём подготовительные работы на Бирюлёвской линии, приступаем к продлению Арбатско-Покровской до новой конечной станции «Гольяново», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Сергей Собянин отметил, что в ближайшие два года будут модернизированы ж/д сети. В частности, планируется достроить и реконструировать семь вокзалов, в том числе обновить Ленинградский.