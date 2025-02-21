Выставку о СВО представят в Музее Победы

24 февраля в Музее Победы состоится торжественное открытие первого этапа выставки проекта «Память сильнее времени. Дважды победители». Выставка организована Министерством энергетики РФ, Министерством культуры РФ, Министерством обороны РФ, фондом «Защитники Отечества», Общероссийским народным фронтом и Музеем Победы в рамках распоряжений Президента о проведении Года защитника Отечества.

© Вечерняя Москва

На выставке представят беспилотную технику, пораженную российскими бойцами, и другие трофеи, взятые в ходе боевых действий. В экспозицию также войдут документальные кадры, на которых запечатлена трагедия мирных жителей освобожденных регионов.

В торжественной церемонии открытия выставки примут участие министр культуры Российской Федерации Ольга Борисовна Любимова, министр энергетики Российской Федерации Сергей Евгеньевич Цивилев, статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Евгеньевна Цивилева и другие почетные гости.