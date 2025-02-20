Более 60 ветхих строений привели в порядок в центре Москвы в 2024 году

Более 60 ветхих построек в центре Москвы были обновлены при участии Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Мы выявляем ветхие постройки, взаимодействуем с собственниками по вопросам обновления таких строений, определяем этапы восстановительных работ и следим за исполнением дорожных карт. В 2024 году в центре Москвы отремонтированы и приведены в порядок 62 ветхих здания. Другие 35 построек, которые нецелесообразно было ремонтировать из-за их аварийного состояния, были демонтированы», – цитируется в тексте руководитель ведомства Иван Бобров.

Глава инспекции подчеркнул, что работа по восстановлению ветхого фонда ведется комплексно при участии различных отраслевых ведомств. Благодаря совместным действиям городских структур с владельцами объектов, которые нуждаются в ремонте, удается последовательно воссоздавать гармоничный архитектурный облик Москвы, отметил Бобров.