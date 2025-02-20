В Москве к 2030 году появится сеть быстрых электростанций

Сеть быстрых электрических зарядных станций создадут в Москве за пять лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"С 2017 года Москва заключила 29 офсетных контрактов, по девяти из них уже начались поставки продукции. Суть договоров в том, что инвесторы за свой счет создают или модернизируют в Москве производства, а город обязуется приобретать их товары", - написал мэр.

Он уточнил, что совокупный объем закупки по офсетным контрактам составит больше 625 млрд рублей, суммарно будет создано свыше восьми тысяч рабочих мест.

"Благодаря офсетам столица уже получает лекарства, детское питание, медицинские изделия. Планируем заключить подобные контракты и для создания производства быстрых электрозарядных станций (ЭЗС)", - добавил Собянин.

Мэр отметил, что инвесторы за три года построят или модернизируют предприятие, а затем 10 лет будут обслуживать зарядные станции.