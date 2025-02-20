Москвичам назвали сроки окончания снегопадов

Снегопады в Москве и области практически прекратились. О погодной обстановке в столичном регионе в эфире программы «Соловьев Live» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его сведениям, осадков в Москве и Подмосковье не ожидается ближайшие шесть дней. Последние снегопады добавили к покрову еще один сантиметр — теперь на базовой метеостанции на ВДНХ снежный покров достиг пяти сантиметров.

«До конца недели снежный покров не изменится. Значит, есть возможность в предстоящие выходные побегать на лыжах, пока снежный покров не сошел в конце первой декады марта», — оповестил синоптик.

Облака рассеиваются, скорость ветра в мегаполисе не превышает 1 метра в секунду. Атмосферное давление в эти дни будет держаться около отметки в 758 миллиметров ртутного столба, поделился Тишковец. Ночная температура до воскресенья, 23 февраля, будет варьироваться от минус 8-минус 11 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 2 градусов ниже нуля. Но уже в понедельник, 24-го числа, воздух может прогреться до плюсовых значений.

Начало весны может выдаться холодным для столицы. Такой прогноз москвичам дал синоптик Александр Шувалов. Возобновившаяся под конец февраля оттепель может смениться волной холода с морозами до минус семи-восьми градусов в начале марта.