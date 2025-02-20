В предстоящие выходные в Москве ожидается стабильная погода, преимущественно без осадков. При этом морозы могут достигнуть минус 14 градусов. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье, с 21 по 23 февраля, Москва и область будут находиться под влиянием антициклона.

— В ночные часы в Московской области будет от минус 9 до 14 градусов, а в Москве — минус 11–12. Днем в Подмосковье температура воздуха немного поднимется и составит минус 2–7 градусов, в столице — минус 2–4 градуса. Преимущественно без осадков, — рассказал специалист.

В понедельник днем немного усилятся морозы, предупредил синоптик.

— В ночные часы в понедельник, 24 февраля, морозы в Москве и области чуть окрепнут. Столбики термометра опустятся до минус 10–12 градусов. Днем будет немного холоднее, чем в выходные дни, — воздух прогреется до минус 3–5 градусов. Облаков будет больше, прогрев уменьшится, поэтому станет прохладнее. Осадков не ожидается, — пояснил Ильин.

Согласно прогнозу, атмосферное давление в пятницу составит 766 миллиметров ртутного столба, в субботу и воскресенье — 765. В понедельник оно продолжит падать и составит 763 миллиметра ртутного столба.

В пятницу и выходные дни ветер ожидается западный и северо-западный по силе 3-8 метров в секунду. В понедельник он сохранит свое направление, будет дуть со скоростью 4-7 метров в секунду, добавил метеоролог.

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При этом, по прогнозам специалистов, скорее всего, это последний виток зимы. Уже на следующей неделе грядет серьезное потепление.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 25 февраля в Москву вернется оттепель. Он также отметил, что она продержится в столице до конца месяца.