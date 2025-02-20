Дублер Ленинградского шоссе появится на севере Москвы

Дублер Ленинградского шоссе от Кронштадтского бульвара до Большой Академической улицы появится на севере Москвы, соответствующее распоряжение приняла Москомархитектура.

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Собянин: Более 100 км дорог было построено в Москве за 2024 год

Ожидается, что в текущем году будет подготовлен проект планировки территории. Будут реконструированы улицы Приорова, Клары Цеткин и Нарвская. Вместе с тем пока неизвестно, затронут ли работы ТЦ «Петровский», а также здание с кинотеатром, магазинами, торговыми залами и ресторанами сетей быстрого питания.

По планам московского правительства, на Нарвской улице работы завершатся к 2029 году, на других улицах — в 2030 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске первой очереди трассы «Мамыри – Пенино – Шарапово». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».