Дублер Ленинградского шоссе появится на севере Москвы

Дублер Ленинградского шоссе от Кронштадтского бульвара до Большой Академической улицы появится на севере Москвы, соответствующее распоряжение приняла Москомархитектура.

Дублер Ленинградского шоссе появится на севере Москвы
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Собянин: Более 100 км дорог было построено в Москве за 2024 год

Ожидается, что в текущем году будет подготовлен проект планировки территории. Будут реконструированы улицы Приорова, Клары Цеткин и Нарвская. Вместе с тем пока неизвестно, затронут ли работы ТЦ «Петровский», а также здание с кинотеатром, магазинами, торговыми залами и ресторанами сетей быстрого питания.

По планам московского правительства, на Нарвской улице работы завершатся к 2029 году, на других улицах — в 2030 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске первой очереди трассы «Мамыри – Пенино – Шарапово». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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