ЦОДД рекомендовал использовать метро для поездок по столице

Жителям и гостям столицы рекомендуется использовать метро для поездок по городу, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«ЦОДД: дорожная ситуация оценивается в четыре балла по данным ЦОДД – для поездок в течение дня используйте метро. Интенсивное движение сейчас на Третьем транспортном кольце в районе Савеловской и Тульской эстакад, внешней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе», – говорится в сообщении.

Уточняется, что во второй половине дня ожидаются локальные затруднения на ТТК в районе Савеловской, Хорошевской и Тульской эстакад, Садовом кольце в районе ул. Житная, Таганской площади, а также Москворецкой и Кремлевской набережных.

В вечерний разъезд рекомендуется использовать городской транспорт.

«Если поездок на автомобиле не избежать, то отложите их на более позднее время – после 20:00», – добавили в Дептрансе.

Как отмечается, на движение влияют погодные условия, локальные ограничения движения, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП.

Водителей попросили быть аккуратными на мостах и эстакадах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров.

В пресс-службе уточнили, что за ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

Ранее «Известия» сообщали, что жителей столичного региона в четверг, 20 февраля, ожидает облачная с прояснениями погода, по области местами небольшой снег, местами гололедица.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от минус 5 до минус 7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус 13 градусов.