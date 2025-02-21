Атмосферное давление в столице достигнет высоких значений 21 и 22 февраля, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, указав, что оно поднимется на 15–20 единиц выше нормы, но до рекордных значений не дойдет.

В эти дни атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, после чего начнет постепенно снижаться. Однако до 26 февраля включительно оно останется выше нормы. "В этот день оно составит 757 миллиметров ртутного столба, что на 8–10 единиц выше нормы", – сказала синоптик, добавив, что погода в Москве улучшается.

Так, в предстоящие выходные, 22 и 23 февраля, горожан ожидает переменная облачность без осадков, но, предупредила Позднякова, ночи еще будут морозными. В ночь на субботу температурные значения зафиксируются на минус 10 – минус 12 градусах, а днем – на минус 3 – минус 5.

В свою очередь, в ночь на 23-е число в столице прогнозируется 9–11 градусов мороза, а днем в воскресенье – минус 2–4, указала метеоролог.

"Температура еще остается ниже климатической нормы, но всего на два градуса. Довольно комфортные условия, потому что влажность воздуха невелика и ветер слабый. Будет ощущение, что состояние погоды почти весеннее", – заключила она.

При этом, по ее прогнозам, с понедельника, 24 февраля, морозы в столице будут постепенно отступать, а температура приблизится к климатической норме. Средняя дневная температура воздуха составит примерно 0 градусов, то есть, объяснила Позднякова, будет держаться на уровне от минус 3 до плюс 2 градусов.

В начале марта в Москву, по ее словам, придет аномальное тепло. Воздух может прогреться до 4 градусов. Таким образом, метеорологическая весна может наступить уже 8 марта, когда среднесуточная температура воздуха станет положительной. При этом снег на улицах города должен растаять, пояснила специалист.