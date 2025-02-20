Мостуризм назвал число работающих в Москве экскурсоводов

Около 3 тыс. экскурсоводов работают в Москве – Мостуризм
В столице работают около 3 тыс. экскурсоводов, ежедневно для московских туристов проводят порядка 500 экскурсий. Об этом журналистам сообщила начальник управления туризма комитета по туризму Москвы Инесса Григ в преддверии Всемирного дня экскурсовода, который отмечается 21 февраля.
«В Москве работают порядка 3 тыс. экскурсоводов. Ежедневно в столице проводится порядка 500 пешеходных, тематических, речных и обзорных экскурсий», – сказала Григ.
Она отметила, что благоустройство пешеходных, парковых и набережных зон способствует созданию новых экскурсионных продуктов в Москве.
«И конечно, развитие транспортной доступности – это такой катализатор роста экскурсионной отрасли в Москве. Например, транспортная доступность влияет на развитие районного туризма, создаются новые экскурсионные продукты, и даже сам транспорт становится объектом для проведения экскурсии. <…> Благодаря комфортной среде нашего города сами москвичи очень любят посещать экскурсии. И по прошлому году каждый седьмой житель столицы брал экскурсию либо пользовался аудиогидом», – добавила она.