Мостуризм назвал число работающих в Москве экскурсоводов

В столице работают около 3 тыс. экскурсоводов, ежедневно для московских туристов проводят порядка 500 экскурсий. Об этом журналистам сообщила начальник управления туризма комитета по туризму Москвы Инесса Григ в преддверии Всемирного дня экскурсовода, который отмечается 21 февраля.

«В Москве работают порядка 3 тыс. экскурсоводов. Ежедневно в столице проводится порядка 500 пешеходных, тематических, речных и обзорных экскурсий», – сказала Григ.

Она отметила, что благоустройство пешеходных, парковых и набережных зон способствует созданию новых экскурсионных продуктов в Москве.