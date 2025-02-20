Более 4 тыс. кв. м шумозащитных экранов отремонтируют в Москве до конца года

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют в столице более 4 тыс. кв. м шумозащитных экранов до конца 2025 года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Сегодня шумозащитные экраны – важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи остановок общественного транспорта, парков и густонаселенных районов. В этом году отремонтируем свыше 4 тыс. кв. м таких конструкций, в том числе на участках МКАД, ТТК, МСД, Варшавском, Ленинградском, Можайском шоссе и шоссе Энтузиастов», – сказал Бирюков.

Он добавил, что шумозащитные экраны выполнены в единой городской стилистике.