Более 4 тыс. кв. м шумозащитных экранов отремонтируют в Москве до конца года
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют в столице более 4 тыс. кв. м шумозащитных экранов до конца 2025 года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Сегодня шумозащитные экраны – важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи остановок общественного транспорта, парков и густонаселенных районов. В этом году отремонтируем свыше 4 тыс. кв. м таких конструкций, в том числе на участках МКАД, ТТК, МСД, Варшавском, Ленинградском, Можайском шоссе и шоссе Энтузиастов», – сказал Бирюков.
Он добавил, что шумозащитные экраны выполнены в единой городской стилистике.
«Используются панели только серого цвета и унифицированного размера, это позволяет упростить их ремонт и сократить расходы на обслуживание. Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкций на участках вдоль МКАД составляет порядка 8 м», – пояснил Бирюков.