На западе Москвы приостановили работу двух магазинов "Светофор"

Судебные приставы приостановили работу двух магазинов "низких цен" на западе Москвы. Об этом сообщили в главном управлении ФССП по Москве. Как стало известно ТАСС, речь идет о магазинах "Светофор".

"Судебные приставы-исполнители Солнцевского отдела судебных приставов ГУ ФССП по Москве приостановили деятельность двух продуктовых магазинов с низкими ценами, где были выявлены нарушения, угрожающие жизни и здоровью населения", - сообщили в ГУ ФССП.

Ранее в ходе внеплановых проверок Роспотребнадзора были установлены многочисленные нарушения: отсутствовала маркировка изготовителя, реализовались продукты с истекшим сроком годности, было неудовлетворительное содержание торгового зала и другие.

Суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток.

Судебные приставы составили акты об административном приостановлении деятельности и опечатали продуктовые магазины.