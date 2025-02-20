Московские спасатели получили новые скоростные аэролодки

Московские спасатели получили на вооружение три новые скоростные аэролодки отечественного производства. Их можно использовать круглый год. Подробности рассказал журналистам заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

© Российская Газета

"На оснащение Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступили современные аэролодки трех различных типов, - отметил Петр Бирюков. - Они предназначены для проведения поисково-спасательных работ, доставки спасателей к месту происшествия на водоемах, в том числе в заболоченной и обводненной местности".

Аэролодки "Бриз 555", "Пиранья 3" и "Нерпа-460КБ" отличают высокая степень надежности, мобильности и проходимости, они способны развивать на льду скорость до 100 километров в час. Более того, техника не испытывает трудностей при переходе с водной поверхности на снег и наоборот, хорошо преодолевает различные препятствия. По истечении времени будет принято решение о дальнейшем оснащении ими флота Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.