Москвичам пообещали аномальное тепло

В начале марта в столицу придет аномальное тепло, когда воздух может прогреться до плюс 4 градусов Цельсия. Об этом агентству «Москва» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом в ночное время может быть слабый минус, отметила синоптик. Существенных осадков в первых числах первого месяца весны не прогнозируется, добавила она.

По словам Поздняковой, метеорологическая весна может наступить уже 8 марта — раньше срока. Специалист напомнила, что метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной. К этому времени снежный покров должен совсем исчезнуть.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снегопадов в столице не ожидается в ближайшие шесть дней. Он сказал, что последние снегопады добавили к покрову еще один сантиметр, — в четверг, 20 февраля, на базовой метеостанции на ВДНХ снежный покров достиг пяти сантиметров. До конца недели ситуация со снежным покровом не изменится, добавил специалист.