Собянин рассказал о вводе недвижимости в Москве в 2024 году

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в 2024 году ввели свыше 14 млн кв. м недвижимости, из них 6,5 млн кв. м жилья. Помимо этого, столица сохраняет высокий темп строительства объектов транспортной и инженерной систем.

По словам мэра, градостроительный комплекс остаётся одним из основных драйверов развития Москвы, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на его Telegram-канал.

Собянин перечислил ключевые стройки Москвы на ближайшие два года. Это северный участок Троицкой линии метрополитена от станции «Новаторской» до станции «ЗИЛ», Национальный космический центр и комплексная реконструкция Центрального Московского ипподрома.

В числе важных строящихся объектов мэр назвал новые корпуса Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62 в Сколкове и многопрофильный комплекс Детской больницы святого Владимира.

Ранее НСН со ссылкой на Собянина сообщала, что в микрорайоне Филёвская пойма на западе Москвы открылась новая ледовая арена «Фили».