Названа средняя скорость движения на дорогах Москвы

Средняя скорость движения транспорта в Москве вечером 19 февраля составляет 27 км/ч. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«На дорогах – семь баллов по данным ЦОДД. Для поездок в центр используйте метро. Средняя скорость движения – 27 км/ч», – говорится в сообщении.

Уточняется, что интенсивное движение сейчас на: Садовом кольце в районе ул. Садовая-Каретная; Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе ул. Сущевский Вал в оба направления.

При этом свободно сейчас в оба направления на: проспекте Маршала Жукова; Каширском шоссе; Волоколамском шоссе.