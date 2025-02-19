Метеоролог рассказала, когда метеорологическая весна придет в Москву

В этом году метеорологическая весна в столичном регионе может наступить уже 8 марта, что значительно раньше привычных сроков. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист столичного метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

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По ее словам, в марте действительно ожидается положительная аномалия и тенденция к повышению температуры воздуха.

— Но это вовсе не означает, что прямиком с первых чисел марта столбики термометров достигнут высоких значений и не опустятся до отрицательных температур. Только в начале второй декады марта среднесуточная температура устойчиво станет положительной и не будет осадков в виде снега, — сообщила Позднякова.

На сегодняшний день можно предположить, что метеорологическая весна наступит за 10–12 дней до весеннего равноденствия, считает специалист.

— В этом году весеннее равноденствие приходится на 20 марта, а значит, метеорологическая весна может начаться в период с 8 по 10 марта. Хотя надо понимать, что это очень предварительный прогноз. Так как атмосфера сама по себе очень подвижна, говорить об этом пока что можно только условно, — пояснила Позднякова.

В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что после 23 февраля в столичном регионе может начаться оттепель, а температура воздуха может достигнуть плюс двух градусов.