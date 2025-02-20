Более 140 млн раз пассажиры оплатили проезд в московском транспорте с помощью биометрии

Пассажиры столичного транспорта оплатили проезд с помощью биометрии больше 140 млн раз с момента запуска сервиса, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Оплата по биометрии зарекомендовала себя как надежный и безопасный платежный инструмент. Нигде в мире сервис не реализован в таком масштабе и с таким удобством для пассажиров, как в столице. С момента запуска им воспользовались более 140 млн раз, а каждый рабочий день по распознаванию лица совершают свыше 160 тыс. проходов. Мы внедряем в городской транспорт лучшие отечественные платежные решения по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он отметил, что платежный сервис заработает на всех турникетах метро до конца 2025 года. Так, для расширения технологии и поддержки высокой скорости работы в вестибюлях станций установят дополнительное оборудование российского производства.

В ведомстве добавили, что для оплаты по биометрии не нужны карты, телефоны или наличные. Также для нее действуют самые низкие тарифы на проезд. Еще у системы банковский уровень защиты, все данные зашифрованы.