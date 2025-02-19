Ликсутов: схему метро Москвы перевели на арабский язык

Глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов обсудил работу московского транспорта с иностранными туристами и международными проектами в интервью телеканалу RT Arabic.

По его словам, для удобства арабских гостей была создана карта Московского метрополитена на арабском языке, которую можно взять на информационных стойках «Живое общение». Метро является наиболее быстрым и удобным способом передвижения по столице, пользующимся популярностью как среди москвичей, так и среди туристов, отметил заммэра.

Он заявил, что московское метро признано лучшим в мире по точности и надежности, а интервалы между поездами являются самыми короткими среди метрополитенов, работающих без автоматизации. Московский транспорт активно сотрудничает с зарубежными партнерами и делится своими достижениями.

В свою очередь Москва заинтересована в изучении опыта Дубая в вопросах организации парковочного пространства и внедрения интеллектуальных систем видеонаблюдения, сообщается в Telegram-канале.

Также схему московского метро перевели на китайский язык.