Ликсутов: Схему метро Москвы перевели на арабский язык

Глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов обсудил работу московского транспорта с иностранными туристами и международными проектами в интервью телеканалу RT Arabic.

Ликсутов: схему метро Москвы перевели на арабский язык
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По его словам, для удобства арабских гостей была создана карта Московского метрополитена на арабском языке, которую можно взять на информационных стойках «Живое общение». Метро является наиболее быстрым и удобным способом передвижения по столице, пользующимся популярностью как среди москвичей, так и среди туристов, отметил заммэра.

Он заявил, что московское метро признано лучшим в мире по точности и надежности, а интервалы между поездами являются самыми короткими среди метрополитенов, работающих без автоматизации. Московский транспорт активно сотрудничает с зарубежными партнерами и делится своими достижениями.

В свою очередь Москва заинтересована в изучении опыта Дубая в вопросах организации парковочного пространства и внедрения интеллектуальных систем видеонаблюдения, сообщается в Telegram-канале.

Также схему московского метро перевели на китайский язык.

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