В Москве очищают крыши жилых домов после снегопада

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы очищают крыши жилых домов после снегопада.

Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Задействовано необходимое количество автоподъемников и бригад кровельщиков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов», — рассказал Петр Бирюков.

Городские службы непрерывно контролируют состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодой.