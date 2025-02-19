23 февраля уличные парковки Москвы будут бесплатными

23 февраля в Москве все уличные парковки станут бесплатными. Об этом в среду, 19 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в День защитника Отечества автомобилисты смогут бесплатно оставить машины на большинстве городских улиц, включая парковки с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зоны с динамическим тарифом. Однако парковки, оснащенные шлагбаумами, останутся платными, говорится в Telegram-канале главы столицы.

В районе Внуково ликвидирована незаконная коммерческая стоянка, благодаря чему местные жители получили дополнительные места для парковки. Об этом сообщил глава Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В Госдуму поступил законопроект, который предложит запретить продажу устройств, обманывающих систему ремней безопасности в машинах. Об этом стало известно от «Известий» в среду, 19 февраля.

В текущем году некоторые продленные водительские удостоверения утратят свою силу. «Вечерняя Москва» объясняет, кто из водителей должны будут оперативно заменить свои права.