Российская актриса назвала главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Известная российская актриса Софья Присс заявила, что у Москвы есть большое преимущество перед Нью-Йорком. Его она назвала в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам артистки, сыгравшей главную роль в фильме «Серебряные коньки», главный плюс российской столицы по сравнению с Нью-Йорком — сервис.

«Хоть Нью-Йорк по энергетике и похож на Москву, мне кажется, что такого сервиса, как в Москве, нет нигде в мире», — считает она.

Основным отличием москвичей от жителей Петербурга и других российских городов Присс назвала особый ритм жизни.

«Есть такая фраза: "В Москве люди на работу бегут, а в Питере люди на работу гуляют"», — отметила актриса.

Среди изменений, произошедших с Москвой за последние пять лет, артистка выделила появление программы раздельного сбора мусора у каждого жилого комплекса, а также специальных урн с отделами для пластика и бумаги в торговых центрах.

«Люди стараются больше ходить пешком, вместо такси ты можешь взять самокат в любом районе через удобное приложение на телефоне. Классно!», — добавила она.

Ранее телеведущая Алиса Полунина, вернувшаяся в Россию из США, заявила, что считает Москву лучшим городом на планете.