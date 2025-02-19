Собянин рассказал о реконструкции стадиона «Торпедо»

В Москве продолжается реконструкция стадиона «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова.

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Окончание работ намечено на осень 2026 года.

« Т р и г о д а н а з а д м ы н а ч а л и к о м п л е к с н у ю р е к о н с т р у к ц и ю . В р е з у л ь т а т е с т а д и о н и м е н и Эдуарда Стрельцова превратится в современную арену, где можно проводить соревнования по футболу международного уровня, а также матчи по регби. Вместимость центральной арены увеличится до 15 тысяч мест. Рядом с ней предусмотрены три тренировочных поля с искусственным покрытием уровня FIFA Quality Pro», — рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Стадион «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова построили в 1959 году как тренировочное поле для футбольной команды завода имени И.А. Лихачева — московского «Торпедо». До 1976-го на его территории была всего одна трибуна — она располагалась на склоне холма, который находится рядом с полем. После реконструкции, проведенной незадолго до московской Олимпиады, стадион стал вмещать уже 16 тысяч зрителей.

С 1978 по 1997 год это был домашний стадион «Торпедо». Имя футболиста Эдуарда Стрельцова ему присвоили 21 июля 1997 года. В этот день легендарному игроку команды «Торпедо» могло бы исполниться 60 лет.

В 1980 году на стадионе смонтировали систему электрического подогрева газона — она стала одной из первых в стране. Перед I Всемирными юношескими играми (1998), которые прошли в Москве, изрядно обветшавшее к тому времени спортивное сооружение частично отремонтировали, на трибунах появились пластиковые кресла. Вместимость стадиона уменьшилась до 13 450 человек. С 2003 года на нем проводил домашние матчи футбольный клуб «Москва».

Нынешняя реконструкция началась в 2022 году. После ее завершения «Торпедо» станет современной футбольной ареной, где будут проходить соревнования всероссийского и международного уровня — IV (высшей) категории по классификации УЕФА и I категории по классификации Российского футбольного союза. На стадионе также смогут проводить матчи по регби в соответствии с требованиями Федерации регби России.

Вместимость центральной арены увеличится на 1,6 тысячи мест. На игровом поле будет искусственный газон. Кроме того, появится одно полноразмерное и два малых тренировочных поля с искусственным покрытием. Их размеры — 105 на 68 метров и 60 на 40 метров соответственно.

Проект реконструкции также предусматривает создание инфраструктуры для музея футбольного клуба «Торпедо Москва», магазина клубной атрибутики, детской футбольной академии, заведений общепита и вспомогательных служб.

Сейчас стадион готов на 30 процентов. Специалисты закончили монолитные и уже начали кровельные и фасадные работы. Они также приступили к устройству наружных инженерных сетей и монтажу металлоконструкций.

На территории, которая находится рядом со стадионом, строят жилые комплексы с детскими садами, школой, гаражами и автостоянками. В 2023-м ввели в эксплуатацию жилой комплекс. В нем восемь корпусов — это 1356 квартир, общая площадь которых составляет 103 тысячи квадратных метров. Завершено также строительство еще одного жилого комплекса из 11 корпусов (1491 квартира общей площадью 138,35 тысячи квадратных метров). Кроме того, сейчас возводят малоэтажный квартал на Симоновской набережной.

В 2021 году открылся новый спортивный комплекс «Торпедо» на Восточной улице, пользующийся популярностью у любителей футбола и других видов спорта. Он тоже стал частью этого проекта.

Развитие территории ЗИЛа

Территория бывшего автозавода имени И.А. Лихачева расположена между Автозаводской улицей, Симоновской набережной и проспектом Андропова. В проект ее развития, который называется «Полуостров ЗИЛ», входит создание нового района с жилыми кварталами, социальной и общественно-деловой инфраструктурой, включая спортивно-развлекательный кластер «Парк легенд». На территории ЗИЛа развивают транспортную инфраструктуру, занимаются благоустройством и озеленением. Уделяют внимание и набережным.

Общая площадь застройки ЗИЛа и территорий рядом с ней составит 8,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 5,9 миллиона квадратных метров — на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Благодаря проекту создадут комфортные условия для проживания более 80 тысяч человек. Кроме того, появится свыше 90 тысяч новых рабочих мест.

Решение о реализации проекта Правительство Москвы приняло в 2013 году, тогда же начали строительные работы. Сейчас ввели в эксплуатацию уже около 3,3 миллиона квадратных метров недвижимости, включая:

— жилье — 2,2 миллиона квадратных метров (примерно 17 тысяч квартир);

— объекты социальной инфраструктуры (школа на 2500 мест, блок начальных классов для 150 учеников, 14 детских садов для 1655 детей, поликлиника на 750 посещений в смену, детский парк развлечений, спорткомплекс «ЦСКА Арена» и многое другое);

— другие нежилые объекты — свыше 700 тысяч квадратных метров.

В 2025 году планируют завершить строительство еще около 500 тысяч квадратных метров недвижимости различного назначения.

Новые станции метро и дороги на территории бывшей промзоны «ЗИЛ»

До 2015 года в районе бывшей промзоны «ЗИЛ» действовала единственная станция «Автозаводская» Замоскворецкой линии метро, поэтому транспортную инфраструктуру для будущего городского района пришлось создавать практически с нуля.

В декабре 2015-го открыли новую станцию «Технопарк» Замоскворецкой линии. Осенью 2016 года началось движение по Московскому центральному кольцу (МЦК), две станции которого — Автозаводская и ЗИЛ — обслуживают территорию бывшей промзоны «ЗИЛ». На базе станции ЗИЛ МЦК, расположенной в центре строящегося жилого района, был создан крупный транспортный хаб с надземными пешеходными переходами и пассажирским терминалом над путями, остановками наземного общественного транспорта, а также отстойно-разворотной площадкой для автобусов.

В конце 2021 года началось строительство станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро, которая расположится вдоль МЦК у пересечения с проспектом Лихачева. Станция будет конечной, с нее можно будет пересесть на одноименные станции МЦК и в перспективе Бирюлевской линии метро. Вместе они образуют современный московский городской вокзал. Его формирование планируют завершить в 2028 году.

Кроме того, с осени 2023-го в этом районе работает маршрут речного электротранспорта ЗИЛ — Печатники.

Для наилучшей транспортной и пешеходной доступности строящихся жилых и общественных комплексов на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» будет сформирован новый дорожный каркас. Его общая протяженность — свыше 40 километров.

Сейчас там построили 28,7 километра дорог, среди которых:

— улично-дорожная сеть для жилого комплекса, расположенного неподалеку от станции ЗИЛ МЦК (7,1 километра);

— проспект Лихачева от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Проектируемого проезда № 4062, включая автодорожный путепровод через МЦК и улицы Братьев Рябушинских, Тюфелева Роща, Мустая Карима (6,4 километра);

— мост через Кожуховский затон с прилегающей улично-дорожной сетью к парку развлечений «Остров мечты» (4,9 километра);

— улично-дорожная сеть для отдела внутренних дел и пожарного депо — участок от 2-го Кожуховского проезда до улицы Мустая Карима (3,2 километра);

— мост через затон Новинки (4,3 километра);

— участок набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до МЦК (1,5 километра);

— дороги к транспортному хабу «ЗИЛ» на участке от проспекта Лихачева до улицы Трофимова (один километр);

— надземный пешеходный переход с траволаторами от станции метро «Технопарк» через проспект Андропова к парку развлечений «Остров мечты».

Ввод этих объектов в эксплуатацию позволил обеспечить движение транспорта от набережной Марка Шагала до станции метро «Технопарк» с выходами на ТТК и проспект Андропова, а также подъездами к транспортному узлу «ЗИЛ».

Сейчас продолжается строительство еще 5,7 километра дорог. В их числе:

— участок Симоновской набережной от Крутицкой набережной до жилого комплекса, расположенного рядом (один километр);

— участок Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной (760 метров).

В стадии проектирования находится более девяти километров дорог, в том числе участки Симоновской набережной, набережной Марка Шагала и затона Новинки. Реализация этих проектов позволит завершить формирование единой магистрали вдоль набережных Москвы-реки от Новоспасского моста до 2-го Южнопортового проезда.