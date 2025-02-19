Собянин: в День защитника Отечества парковки в Москве будут бесплатными

В День защитника Отечества парковки в Москве сделают бесплатными. Подробности 19 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Плату на уличных парковках отменят на один день.

— Оставить автомобиль без оплаты можно на всех улицах города, в том числе на парковках по 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа, — заявил мэр.

Однако парковки со шлагбаумом в этот день останутся платными.

Кроме того, 19 февраля глава города рассказал о перспективе создать новый пешеходный маршрут на острове Балчуг. Утвержден проект создания пешеходного пространства под Малым Каменным мостом, площадь которого составит 2,23 гектара.

— Соединим участки Болотной набережной, которые разделены улицей Серафимовича, обустроим четыре схода на набережную с лестницами и пандусами для передвижения маломобильных граждан. От Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и ГЭС-2 можно будет дойти почти в два раза быстрее, — рассказал Сергей Собянин.

В результате будет завершен единый пешеходный маршрут, связывающий Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.

Новое искусственное сооружение длиной около 170 метров и шириной не менее 5,4 метра будет построено в русле Водоотводного канала.

— Пропускная способность пешеходного пространства составит до 1,5 тысячи человек в час, — уточнили в столичной мэрии.

Предстоящие работы будут финансироваться в рамках Адресной инвестиционной программы города.