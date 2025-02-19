Вильфанд рассказал, когда в столицу вернется оттепель
В следующий вторник в Москву вернется оттепель. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он также отметил, что она продержится в столице до конца месяца.
— Только в понедельник начнется повышение температуры, ночные значения составят минус 4 — минус 9, а дневные уже будут приближаться к нулевой отметке. Более выраженной оттепель будет со вторника и фактически до конца месяца, — сообщил синоптик.
Вильфанд также поделился, что температура начнет повышаться на северо-западе уже послезавтра, так как с Атлантики начнут поступать воздушные массы.
— По сравнению с Москвой температура в Санкт-Петербурге во второй половине недели будет выше примерно на 5 градусов, — рассказал он в беседе с ТАСС.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о том, что метеорологическая весна придет в Москву не 21 марта, а на две–три недели раньше. По его словам, из-за крайне малого снежного покрова, который довольно быстро растает, весеннее солнце начнет активно прогревать воздух.