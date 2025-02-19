Вильфанд рассказал, когда в столицу вернется оттепель

В следующий вторник в Москву вернется оттепель. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он также отметил, что она продержится в столице до конца месяца.

— Т о л ь к о в п о н е д е л ь н и к н а ч н е т с я п о в ы ш е н и е т е м п е р а т у р ы , н о ч н ы е з н а ч е н и я с о с т а в я т м и н у с 4 — м и н у с 9 , а д н е в н ы е у ж е б у д у т п р и б л и ж а т ь с я к н у л е в о й о т м е т к е . Б о л е е в ы р а ж е н н о й о т т е п е л ь б у д е т с о в т о р н и к а и ф а к т и ч е с к и д о к о н ц а м е с я ц а , — с о о б щ и л с и н о п т и к .

Вильфанд также поделился, что температура начнет повышаться на северо-западе уже послезавтра, так как с Атлантики начнут поступать воздушные массы.

— П о с р а в н е н и ю с Москвой температура в Санкт-Петербурге во второй половине недели будет выше примерно на 5 градусов, — рассказал он в беседе с ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о том, что метеорологическая весна придет в Москву не 21 марта, а на две–три недели раньше. По его словам, из-за крайне малого снежного покрова, который довольно быстро растает, весеннее солнце начнет активно прогревать воздух.