Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в Москве 23 февраля
Температура воздуха в Москве в День защитника Отечества, 23 февраля, опустится до минус 2-4 градусов днем, ночью ожидается похолодание до минус 10 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, осадки маловероятны из-за высокого атмосферного давления, которое начнет расти со второй половины недели.
— И это означает, что осадков не ожидается, будет появляться солнце, — цитирует ТАСС Вильфанда.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд сообщил, что в некоторых российских регионах в скором времени произойдет снижение температуры. Холода придут на территории центра и юга европейской части страны. Помимо этого, температура понизится в Сибири, Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке и в Северо-Кавказских республиках.
Также ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала, какую погоду ждать россиянам в ближайшее воскресенье, 23 февраля, в День защитника Отечества.