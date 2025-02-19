Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в Москве 23 февраля

Температура воздуха в Москве в День защитника Отечества, 23 февраля, опустится до минус 2-4 градусов днем, ночью ожидается похолодание до минус 10 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, осадки маловероятны из-за высокого атмосферного давления, которое начнет расти со второй половины недели.

— И э т о о з н а ч а е т , ч т о о с а д к о в н е о ж и д а е т с я , б у д е т п о я в л я т ь с я с о л н ц е , — ц и т и р у е т ТАСС Вильфанда.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд сообщил, что в некоторых российских регионах в скором времени произойдет снижение температуры. Холода придут на территории центра и юга европейской части страны. Помимо этого, температура понизится в Сибири, Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке и в Северо-Кавказских республиках.

Также ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала, какую погоду ждать россиянам в ближайшее воскресенье, 23 февраля, в День защитника Отечества.