Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическая весна

Метеорологическая весна наступит в Москве не 21 марта, на две-три недели раньше. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что март в столичном регионе начнется с очень теплой погоды, опережающей календарь на три недели, и «ничтожно малым снежным покровом». Это, по словам синоптика, позволит «небесной канцелярии форсировать события и мартовское солнце примется разогревать не сугробы, а приземный воздух».

« М а р т м н е п р е д с т а в л я е т с я н а т р и - п я т ь г р а д у с о в т е п л е е к л и м а т и ч е с к о й н о р м ы и т а к н а з ы в а е м а я м е т е о р о л о г и ч е с к а я в е с н а , т о е с т ь у с т о й ч и в ы й п е р е х о д т е м п е р а т у р ы ч е р е з н о л ь в с т о р о н у п о л о ж и т е л ь н ы й з н а ч е н и й , п р о и з о й д е т н е к а к п о л о ж е н о — 2 1 м а р т а , а н а д в е - т р и н е д е л и р а н ь ш е с р о к а » , — н а п и с а л Т и ш к о в е ц .

Снегопад в Московском регионе может продлиться до утра

При этом он не исключил и возвращения холодов в весенний период. В частности, они ожидаются в апреле.