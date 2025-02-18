Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическая весна
Метеорологическая весна наступит в Москве не 21 марта, на две-три недели раньше. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что март в столичном регионе начнется с очень теплой погоды, опережающей календарь на три недели, и «ничтожно малым снежным покровом». Это, по словам синоптика, позволит «небесной канцелярии форсировать события и мартовское солнце примется разогревать не сугробы, а приземный воздух».
«Март мне представляется на три-пять градусов теплее климатической нормы и так называемая метеорологическая весна, то есть устойчивый переход температуры через ноль в сторону положительный значений, произойдет не как положено — 21 марта, а на две-три недели раньше срока», — написал Тишковец.
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При этом он не исключил и возвращения холодов в весенний период. В частности, они ожидаются в апреле.