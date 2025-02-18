Снегопад в Московском регионе может продлиться до утра

Снегопад начался вечером в Москве и Подмосковье, как ожидается он будет идти до утра.

Сейчас, по свидетельству корреспондентов агентства, осадки отмечаются на востоке и юго-востоке столицы, в городах Жуковский, Люберцы и Раменское. Снег фиксируется в центре столицы и на северо-западе.

" К о л и ч е с т в о о с а д к о в м о ж е т с о с т а в и т ь 1 - 2 м м , п р и р о с т с н е г а - д о 2 с м " , - сказали ранее ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Собеседник агентства отмечал, что осадки пройдут при температуре воздуха от минус 10 до минус 8 градусов в Москве и от минус 13 до минус 8 градусов по области. Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

В справочных службах московских аэропортов ТАСС сообщили, что сейчас задержек вылетов и прилетов самолетов по метеорологическим условиям столицы не зафиксировано. В комплексе городского хозяйства столичной мэрии, в свою очередь, заверили, что коммунальщики непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.

" В с о о т в е т с т в и и с п о г о д н ы м и у с л о в и я м и б у д у т п р о в о д и т ь с я н е о б х о д и м ы е р е г л а м е н т н ы е р а б о т ы , п р о с и м а в т о м о б и л и с т о в б ы т ь в н и м а т е л ь н ы м и н а д о р о г е " , - о т м е ч а е т о ф и ц и а л ь н ы й Telegram-канал комплекса.

Согласно прогнозам синоптиков, днем в среду, 19 февраля, столбики термометров покажут в Москве от минус 6 до минус 4 градусов, в Подмосковье - от минус 8 до минус 3 градусов. Кроме того, в период до 21:00 мск четверга, 20 февраля, в столице и по области продолжает действовать желтый уровень погодной опасности, связанный с гололедицей. Этот уровень, как напомнили в Гидрометцентре РФ, указывает на потенциально опасные метеорологические условия.