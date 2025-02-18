Снегопад в Московском регионе может продлиться до утра

Снегопад начался вечером в Москве и Подмосковье, как ожидается он будет идти до утра.
Сейчас, по свидетельству корреспондентов агентства, осадки отмечаются на востоке и юго-востоке столицы, в городах Жуковский, Люберцы и Раменское. Снег фиксируется в центре столицы и на северо-западе.
"Количество осадков может составить 1-2 мм, прирост снега - до 2 см", - сказали ранее ТАСС в Гидрометцентре РФ.
Собеседник агентства отмечал, что осадки пройдут при температуре воздуха от минус 10 до минус 8 градусов в Москве и от минус 13 до минус 8 градусов по области. Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью 3-8 м/с.
В справочных службах московских аэропортов ТАСС сообщили, что сейчас задержек вылетов и прилетов самолетов по метеорологическим условиям столицы не зафиксировано. В комплексе городского хозяйства столичной мэрии, в свою очередь, заверили, что коммунальщики непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.
"В соответствии с погодными условиями будут проводиться необходимые регламентные работы, просим автомобилистов быть внимательными на дороге", - отмечает официальный Telegram-канал комплекса.
Согласно прогнозам синоптиков, днем в среду, 19 февраля, столбики термометров покажут в Москве от минус 6 до минус 4 градусов, в Подмосковье - от минус 8 до минус 3 градусов. Кроме того, в период до 21:00 мск четверга, 20 февраля, в столице и по области продолжает действовать желтый уровень погодной опасности, связанный с гололедицей. Этот уровень, как напомнили в Гидрометцентре РФ, указывает на потенциально опасные метеорологические условия.