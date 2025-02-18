Синоптик Цыганков: весны в Москве пока не видно
Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков выразил мнение, что весны в столичном регионе пока не видно.
«До 24 февраля у нас зимний режим погоды абсолютно. Единственное, в этом году снега мало — всего 3 см, при норме больше 30. Но по температуре идём ниже нормы пока. И только 24 февраля выйдем в норму», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, холодная аномалия остаётся практически до 23 февраля. Ночные температуры составят -12...-14 °С, дневные -3...-5 °С. Облачно с прояснениями, в основном без осадков.
«И только на 24-е, предварительно, ночью -4...-9 °С и днём около 0 °С», — добавил Цыганков.
Также стало известно, что в Челябинской области в среду, 19 февраля, будет безветренная погода с ночными морозами до -26 °С, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.
«Обширный антициклон распространил своё влияние на Челябинскую область — ожидается сухая, безветренная погода с ночными морозами», — отмечается в сообщении.
Днём в среду прогнозируется до -11 °С.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе во второй половине февраля.