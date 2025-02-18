Синоптик Цыганков: весны в Москве пока не видно

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков выразил мнение, что весны в столичном регионе пока не видно.

« Д о 2 4 ф е в р а л я у н а с з и м н и й р е ж и м п о г о д ы а б с о л ю т н о . Е д и н с т в е н н о е , в э т о м г о д у с н е г а м а л о — в с е г о 3 с м , п р и н о р м е б о л ь ш е 3 0 . Н о п о т е м п е р а т у р е и д ё м н и ж е н о р м ы п о к а . И т о л ь к о 2 4 ф е в р а л я в ы й д е м в н о р м у » , — з а я в и л о н в б е с е д е с р а д и о с т а н ц и е й «Говорит Москва».

По его словам, холодная аномалия остаётся практически до 23 февраля. Ночные температуры составят -12...-14 °С, дневные -3...-5 °С. Облачно с прояснениями, в основном без осадков.

« И т о л ь к о н а 2 4 - е , п р е д в а р и т е л ь н о , н о ч ь ю - 4 . . . - 9 ° С и д н ё м о к о л о 0 ° С » , — д о б а в и л Цыганков.

Также стало известно, что в Челябинской области в среду, 19 февраля, будет безветренная погода с ночными морозами до -26 °С, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

«Обширный антициклон распространил своё влияние на Челябинскую область — ожидается сухая, безветренная погода с ночными морозами», — отмечается в сообщении.

Днём в среду прогнозируется до -11 °С.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе во второй половине февраля.