Синоптик: снег может растаять в Москве к концу первой декады марта

Оттепель придет в столицу на следующей неделе, воздух прогреется до 0–2 градусов. Снег начнет медленно таять и может исчезнуть к концу первой декады марта, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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По словам синоптика, из-за снегопадов к 09:00 20 февраля высота снежного покрова на Балчуге в Москве составила 7 сантиметров, в Тушине – 6, в ТиНАО – до 9–11, на ВДНХ – 5.

В Московской области слой снега варьируется от 3 сантиметров в Коломне до 11 – в Михайловском. По климатической норме в данный момент в Москве должно быть 39 сантиметров, уточнил специалист.

"Снег больше не будет расти и останется примерно на таком же уровне, что позволит в предстоящие выходные побегать на лыжах", – добавил Тишковец.

Ранее синоптик Михаил Леус отметил, что первые пять дней марта в столице будут заметно теплее климатической нормы. Он также сообщил об оттепели в конце февраля. Текущий месяц завершится так же, как и начался, уточнил он.

При этом последний месяц зимы сохраняет положительную температурную аномалию, превышающую 2 градуса.