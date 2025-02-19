Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале марта

В последние дни февраля в столицу и города Подмосковья придет оттепель, но ближе к 10 марта морозы могут вернуться.

© Российская Газета

Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, 26-28 февраля Московский регион ждет оттепель.

" Э т о б у д е т п е р в а я к в а з и в е с е н н я я п о г о д а " , - у т о ч н и л с и н о п т и к . З а т е м , к 1 0 м а р т а в о з м о ж н о в о з в р а щ е н и е х о л о д о в .

" С л и ш к о м о п т и м и с т и ч н о н а м а р т в п л а н е н а с т у п л е н и я в е с н ы с м о т р е т ь н е с т о и т " , - з а м е т и л Александр Шувалов.

В четверг и пятницу днем в столице и Московской области температура воздуха будет около минус 5-7 градусов, ночью в городе - до минус 10 градусов, в Подмосковье еще ниже.

До конца недели в Московском регионе будет солнечно и без осадков, на дорогах возможна гололедица.