Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале марта
В последние дни февраля в столицу и города Подмосковья придет оттепель, но ближе к 10 марта морозы могут вернуться.
Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По его словам, 26-28 февраля Московский регион ждет оттепель.
"Это будет первая квазивесенняя погода", - уточнил синоптик. Затем, к 10 марта возможно возвращение холодов.
"Слишком оптимистично на март в плане наступления весны смотреть не стоит", - заметил Александр Шувалов.
В четверг и пятницу днем в столице и Московской области температура воздуха будет около минус 5-7 градусов, ночью в городе - до минус 10 градусов, в Подмосковье еще ниже.
До конца недели в Московском регионе будет солнечно и без осадков, на дорогах возможна гололедица.