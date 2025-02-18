Раскрыто влияние аномальной погоды на природу под Москвой

Аномально теплая зима в начале 2025 года отразилась на природе Подмосковья. Влияние нетипичных температур на окружающую среду раскрыли в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области, передает «Радио 1».

Так, несвойственную активность проявили находящиеся в зимней спячке животные и растения. Например, в городском округе Мытищи выросли первые подснежники.

« Э т и х р у п к и е ц в е т ы п р е ж д е в р е м е н н о п р о б и л и с ь с к в о з ь з е м л ю , с т а в с и м в о л о м о б м а н ч и в о й в е с н ы в я н в а р е » , — р а с с к а з а л и в в е д о м с т в е .

В Минэкологии предупредили, что столь теплая погода зимой опасна и для людей. Лед на водоемах в регионе остается непрочным весь сезон, поэтому специалисты призвали жителей воздержаться от выхода на него.

В начале февраля на фоне аномального потепления в Дмитровском городском округе Подмосковья вырос редкий гриб — саркосома шаровидная. Традиционно гриб растет в апреле–мае на земле и почве и подстилке в старых хвойных и смешанных лесах.