Москвичей предупредили о снегопаде

После 21:00 во вторник, 18 февраля, в Москве и по области может начаться снегопад, который продлиться в течение всей предстоящей ночи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

По словам собеседника агентства, количество осадков может составить один-два миллиметра, прирост снега — до двух сантиметров.

« О ж и д а е т с я н е б о л ь ш о й , м е с т а м и у м е р е н н ы й с н е г » , — д о б а в и л о н , у к а з а в , ч т о о н м о ж е т и д т и в с ю н о ч ь .

Отмечается, что осадки вероятны при температуре воздуха от минус десяти до минус восьми градусов в Москве и от минус 13 до минус восьми градусов по области. Скорость ветра составит три-восемь метров в секунду.

Напомним, что до 21:00 четверга, 20 февраля, в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности, связанный с гололедицей.