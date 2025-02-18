Москвичей предупредили о снегопаде
После 21:00 во вторник, 18 февраля, в Москве и по области может начаться снегопад, который продлиться в течение всей предстоящей ночи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.
По словам собеседника агентства, количество осадков может составить один-два миллиметра, прирост снега — до двух сантиметров.
«Ожидается небольшой, местами умеренный снег», — добавил он, указав, что он может идти всю ночь.
Отмечается, что осадки вероятны при температуре воздуха от минус десяти до минус восьми градусов в Москве и от минус 13 до минус восьми градусов по области. Скорость ветра составит три-восемь метров в секунду.
Напомним, что до 21:00 четверга, 20 февраля, в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности, связанный с гололедицей.