В Москве стартовал этнодиктант "Россия - дом народов"

Всероссийский этнодиктант "Россия - дом народов" стартовал в Москве, он посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего для проведения диктанта зарегистрировано более 300 региональных площадок, сообщили ТАСС в пресс-службе Дома народов России.

Участники пишут диктант на 60 языках народов России, 39 из них - это языки коренных малочисленных народов. Среди них редкие: энецкий, кетский, эскимосский, алюторский, чулымский, тофаларский.

"Завтра под эгидой ЮНЕСКО пройдет День родного языка. Для нас с вами, как представителей многонационального государства, где проживает 194 народа, а языков и диалектов свыше 200, это особенно значимо, ведь мы с вами просто эталоны этой ценности. И поэтому мы сегодня гордо представляем ее всему мировому сообществу, потому что вся наша многонациональная среда и вся страна сегодня объединяется, чтобы продемонстрировать, что это наш интеллектуальный капитал, это наше достояние, и это то, кто мы есть", - сообщила директор Дома народов России Анна Полежаева перед началом диктанта в Еврейском музее и центре толерантности.

Для проведения диктанта зарегистрировано более 300 региональных площадок, в том числе в Донбассе и Новороссии. Также в этом году диктант впервые напишут участники СВО в Херсонской области.

Этнодиктант в России проводится Домом народов России совместно с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Проект продлится до 28 февраля, текст будет размещен на сайте Дома народов России 3 марта.