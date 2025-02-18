Минусовые температуры отступают: какой будет погода в Москве 23 февраля

В ближайшее воскресенье, 23 февраля, россияне отметят День защитника Отечества. В этот день погода побалует москвичей отсутствием осадков, при этом температура воздуха приблизится к климатической норме. Какой будет погода в праздник и что известно о скором потеплении в городе, «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Москвичам рассказали о погоде на 23 февраля
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По ее словам, в День защитника Отечества погоду будет определять область повышенного атмосферного давления.

При переменной облачности осадков у нас не ожидается. Минимальная ночная температура в Москве составит минус 8–10 градусов, дневная — минус 1–3 градуса, а по области — минус 1–6 градусов, — пояснила метеоролог.

Таким образом, температура воздуха приблизится к климатической норме, и погода будет соответствовать календарю. Кроме того, после 23 февраля ожидается потепление.

Мы ожидаем, что на следующей неделе температура воздуха в дневные часы будет слабоположительная, то есть наступит время оттепели, поделилась собеседница «ВМ».

С этого момента температура воздуха уже начнет превышать климатическую норму, заключила Позднякова.

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности до 20 февраля. Это связано с образованием гололедицы. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в том числе и в близлежащих областях — Калужской, Тульской, Тверской и других.

Минувшей ночью минимальная температура воздуха в Центральной России опустилась ниже 20 градусов мороза. В Москве на ВДНХ температура достигла отметки минус 11 градусов. В Коломне мороз усилился, и температура достигла минус 15,5 градуса. Позднякова рассказала, свидетельствует ли прошедшая ночь о завершении пика зимних холодов.

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