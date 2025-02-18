Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны

Метеорологическая весна наступит в столице 21 марта. Такую дату телеканалу «Москва 24» назвала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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Согласно прогнозам синоптика, погода начнет активно менять в начале марта. Преодолеть нулевую отметку температуре удастся только во второй половине месяца, отмечает Позднякова.

« П р а к т и ч е с к и а с т р о н о м и ч е с к а я и м е т е о р о л о г и ч е с к а я в е с н а м о г у т п р и й т и п р и б л и з и т е л ь н о в о д н о и т о ж е в р е м я » , — р а с с к а з а л а м е т е о р о л о г .

Пик холодов в столичном регионе уже подошел к концу. Как ранее заявила Позднякова, уже в ночь на вторник, 18 февраля, температура пошла на убыль, и тенденция к потеплению будет держаться и в ближайшие дни. В Москве воздух остыл до минус 11 градусов, а в области — до минус 15,5 градуса. Ядро холода теперь держится над Тверской областью.