Землепользователям Москвы напомнят о недопустимости захламления участков

Госинспекция по недвижимости совместно с Объединением административных инспекций города Москвы (ОАТИ) проведут вебинар «Надлежащее содержание территорий, что важно знать». Мероприятие состоится 20 февраля в 16:00.

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Спикерами выступят главный инспектор Управления контроля за объектами недвижимости по Западному административному округу Госинспекции по недвижимости Никита Набатников и заместитель начальника Управления контрольной деятельности и административного производства ОАТИ Александр Гурциев.

Участникам онлайн-встречи расскажут о порядке использования участков в соответствии с требованиями законодательства: работе, проводимой контрольными ведомствами по мониторингу территорий, а также о видах захламлений, выявляемых инспекторами.

Кроме того, слушатели ознакомятся с возможностями цифровой платформы «Открытый контроль», с помощью которой формируются эффективные пути взаимодействия бизнеса с контрольным органом в формате удобных цифровых сервисов. В их числе – консультирование, самообследование, профилактический визит, база обязательных требований и нормативных правовых актов, которые помогают бизнесу работать в соответствии с требованиями закона.

Принять участие в вебинаре можно по ссылке.