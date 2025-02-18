Москвичам предрекли очередную волну оттепели

В конце недели в Москве может начаться оттепельная погода. Об этом сообщила специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, значения столбика термометра буду повышаться в течение всей недели в Москве. Если сначала ожидается небольшой снег, то во второй половине недели придет антициклонная погода.

«В воскресенье-понедельник, скорее всего, должна быть оттепель. Тенденция на повышение идет», — заявила синоптик.

Ранее в прогностическом центре «Метео» заявили, что февраль станет самым холодным месяцем зимы в Москве. Последний месяц зимы окажется холоднее даже января, в котором присутствуют традиционные крещенские морозы.

В то же время стало известно, что в конце января в Москве обновился столетний рекорд тепла. Тогда же жители столицы неожиданно пережили апрельскую погоду.