Фестиваль «Первозданная Россия» откроется в Новой Третьяковке 20 февраля
В выставочных залах Союза художников России, расположенных в Новой Третьяковке, с 20 февраля по 30 марта пройдет Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили организаторы мероприятия.
«20 февраля 2025 года в Москве откроется XII Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». На протяжении целого месяца гости уникальной выставки, посвященной природным богатствам России, смогут насладиться удивительной атмосферой добра и красоты, отправившись в захватывающее визуальное путешествие по нашей великолепной стране», – рассказали организаторы.
В рамках фестиваля пройдет 37 тематических выставок, на которых посетители смогут увидеть более 470 крупноформатных фотографий из разных уголков России.
Кроме того, будет представлена экспозиция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Мы покажем места, где на просторах нашей Родины – в степях, лесах, болотах и горах – шли ожесточенные бои. Спустя годы птицы здесь вновь заполняют воздух своими песнями, а деревья, словно хранители памяти, растут на земле, где еще совсем недавно защитники Родины «плечом к плечу врастали в землю». Красота российской природы напомнит о том, как важно беречь мир и уважать память тех, кто сражался за него», – добавили организаторы.
По выходным гостей ждут образовательные лекции, встречи с путешественниками, исследователями, и фотографами. Запланирована также кинопрограмма.
Фестиваль продлится до 30 марта 2025 года.