Фестиваль «Первозданная Россия» откроется в Новой Третьяковке 20 февраля

В выставочных залах Союза художников России, расположенных в Новой Третьяковке, с 20 февраля по 30 марта пройдет Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили организаторы мероприятия.

« 2 0 ф е в р а л я 2 0 2 5 г о д а в Москве откроется XII Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». На протяжении целого месяца гости уникальной выставки, посвященной природным богатствам России, смогут насладиться удивительной атмосферой добра и красоты, отправившись в захватывающее визуальное путешествие по нашей великолепной стране», – рассказали организаторы.

В рамках фестиваля пройдет 37 тематических выставок, на которых посетители смогут увидеть более 470 крупноформатных фотографий из разных уголков России.

Кроме того, будет представлена экспозиция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

« М ы п о к а ж е м м е с т а , г д е н а п р о с т о р а х н а ш е й Р о д и н ы – в с т е п я х , л е с а х , б о л о т а х и г о р а х – ш л и о ж е с т о ч е н н ы е б о и . С п у с т я г о д ы п т и ц ы з д е с ь в н о в ь з а п о л н я ю т в о з д у х с в о и м и п е с н я м и , а д е р е в ь я , с л о в н о х р а н и т е л и п а м я т и , р а с т у т н а з е м л е , г д е е щ е с о в с е м н е д а в н о з а щ и т н и к и Р о д и н ы « п л е ч о м к п л е ч у в р а с т а л и в з е м л ю » . К р а с о т а р о с с и й с к о й п р и р о д ы н а п о м н и т о т о м , к а к в а ж н о б е р е ч ь м и р и у в а ж а т ь п а м я т ь т е х , к т о с р а ж а л с я з а н е г о » , – д о б а в и л и о р г а н и з а т о р ы .

По выходным гостей ждут образовательные лекции, встречи с путешественниками, исследователями, и фотографами. Запланирована также кинопрограмма.

Фестиваль продлится до 30 марта 2025 года.