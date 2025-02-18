Мозаичные панно с панорамами Москвы и Петербурга украсят Ленинградский вокзал

Эти произведения искусства станут важными визуальными акцентами вокзала и его новой достопримечательностью.

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В столице продолжается модернизация Ленинградского вокзала. После завершения работ он станет светлее и просторнее, а атмосфера будет более торжественной. Пространство дополнят мозаичные панно из смальты в смешанной технике исполнения с элементами римской техники. Об этом сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов.

« В р а м к а х п р о е к т а м ы п р о в о д и м о б н о в л е н и е в о к з а л а . В с е п р и в ы ч н ы е о б ъ е м ы с о х р а н я ю т с я . В о к з а л в к л ю ч а е т к а к и с т о р и ч е с к у ю ч а с т ь , т а к и н о в у ю , н о б у д у т з а м е н е н ы м а т е р и а л ы и п р о в е д е н а с е р ь е з н а я р а с ч и с т к а п р о с т р а н с т в а » , — с к а з а л Сергей Кузнецов.

Главным акцентом станут огромные панно «Москва» и «Петербург». Сергей Кузнецов отметил, что они будут важными визуальными акцентами вокзала и его новой достопримечательностью. Размер каждого — 84 метра в длину и почти пять метров в высоту, а общая площадь — около 830 квадратных метров. Автором выступит художник Максим Козлов, известный по работам гигантских рыб для станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро.

Первоначально здание выполняло функцию дебаркадера для прибывающих поездов, поэтому у него нет большого пространства. Более того, за годы эксплуатации оно потеряло первоначальный облик из-за новых построек, переходов, лестниц и эскалаторов. Все эти элементы планируется упорядочить и расчистить. После завершения работ вокзал предстанет перед пассажирами в обновленном, улучшенном и свежем виде.

Здание Ленинградского вокзала в Москве закрыли на ремонт 11 августа 2024 года. Ранее Сергей Собянин сообщил, что полностью завершить модернизацию вокзала планируется в конце 2025 — начале 2026 года.