Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Продление дороги позволило перераспределить транспортные потоки между улицами Кастанаевской, Житомирской и Рублевским шоссе, а также связать Рублевское шоссе, проспект Багратиона и Кутузовский проспект.

© В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве открылся участок улицы Ивана Франко, расположенный между улицами Житомирской и Герасима Курина. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

« П р о д л е н и е д о р о г и п о з в о л и л о п е р е р а с п р е д е л и т ь т р а н с п о р т н ы е п о т о к и м е ж д у у л и ц а м и К а с т а н а е в с к о й , Ж и т о м и р с к о й и Р у б л е в с к и м ш о с с е , а т а к ж е с о з д а т ь п р я м у ю с в я з ь м е ж д у Р у б л е в с к и м ш о с с е , п р о с п е к т о м Б а г р а т и о н а и К у т у з о в с к и м п р о с п е к т о м . П р о т я ж е н н о с т ь о т к р ы в а е м о г о у ч а с т к а — 1 , 9 к и л о м е т р а » , — н а п и с а л Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Выполнены строительство и реконструкция участка Рублевского шоссе в районе примыкания к улице Ивана Франко, а также съезда с Рублевского шоссе на улицу Ивана Франко.

«В рамках всего проекта реконструкции улицы Ивана Франко и Старорублевского путепровода построили и реконструировали четыре километра дорог, включая три путепровода и эстакаду. Проложили 30 километров инженерных коммуникаций, установили шумозащитные экраны и озеленили территорию», — добавил Мэр Москвы.

Жители районов Фили-Давыдково, Филевский Парк и Очаково-Матвеевское смогут перемещаться по городу быстрее и комфортнее.